"La bretella del Parco Ottavi costerà 320mila euro in più: perché?"

Chiarezza sull’imminente progetto della bretella di Parco Ottavi. La chiedono i consiglieri comunali di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, che hanno presentato un’interpellanza sulla realizzazione del collegamento stradale nella zona di Parco Ottavi, nell’area ovest della città. "Si parla – dicono De Lucia e Aguzzoli – di circa duecento metri di strada pensati per unire via Fratelli Bandiera a via Chopin, l’asse che dalla rotonda dell’Acquedotto, nel quartiere Orologio, porta alla via Emilia verso Parma e al tratto di tangenziale di via Martiri di piazza Tien An Men. Uno strumento urbanistico pensato per sgravare parte del pesantissimo traffico quotidiano che attaglia i grandi snodi dell’Orologio, a partire dalla rotatoria dell’acquedotto. Il progetto, dal costo originario di circa 400mila euro, è in grave ritardo, nel 2017 il sindaco Luca Vecchi aveva annunciato l’avvio dei lavori entro il 2018 al termine die necessari espropri. Da allora, però, sono arrivati solo ritardi, uniti ad assenza di risposte. Il 2023 parrebbe essere l’anno buono, visto nel piano triennale dei lavori 2023-2025 è presente una voce relativa al collegamento fra via Fratelli Bandiera e il parco Ottavi per una previsione di spesa di 720mila euro, quasi il doppio rispetto ai 400mila preventivati nel 2017". Della questione si discuterà domani nells Sala del Tricolore durante la discussione dell’interrogazione presentata dagli stessi De Lucia e Aguzzoli.

"Chiediamo chiarezza su questo aumento di costi e chiediamo se gli abitanti sono stati coinvolti".