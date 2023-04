"La bufera su Ita è stata strumentale Lavoriamo per promuovere l’Italia"

di Francesca Chilloni

Una società opaca che ha stipulato accordi poco trasparenti con Ita Airways e Trenitalia, oppure un’azienda innovativa che tramite marketing territoriale e strumenti online ha portato turisti in Italia, ed accresciuto il business delle società di trasporto pubbliche? Cosa sia True Italian Experience (Tie), con sede a San Polo d’Enza, se lo chiedono in molti a partire dai parlamentari di Azione-Italia Viva, soprattutto alla luce di un contratto da 4,5 milioni di euro che secondo alcuni dirigenti della compagnia aerea - come emergerebbe da un audit di cui L’Espresso pubblica stralci - non avrebbe dato ritorni adeguati.

Maurizio Rota come è nata l’azienda di cui lei è amministratore delegato?

"Già nel 2017 abbiamo iniziato ad elaborare l’idea - all’interno dell’Assist group di San Polo - di creare un aggregatore di esperienze che promuovesse l’Italia. Molti partner privati hanno creduto in noi e, con molto coraggio, in pieno periodo Covid abbiamo lanciato Tie, che oggi ha 30 tra collaboratori e dipendenti e due sedi operative (Roma e San Polo). Comunichiamo, promuoviamo, vendiamo l’Italia. Nel 2021 è partito il piano industriale, con Ita che ha sposato la nostra filosofia e obiettivi".

Che differenza c’è tra voi e piattaforme come Booking?

"Booking è un aggregatore automatico di esperienze con sede in Olanda e non dà valore aggiunto al territorio; premia i soggetti che offrono più commissioni. Noi partiamo dal fornitore e dal territorio per costruire il pacchetto di viaggio attorno alle esigenze del turista. Lo facciamo attraverso 6 piattaforme che operano grazie ad algoritmi da noi creati e di nostra proprietà, che con l’intelligenza artificiale creano il pacchetto-viaggio".

Che agganci politici o personali vantate per aver intercettato il contratto milionario con Ita?

"Nessuno, abbiamo solo esposto cosa facciamo e Ita era alla ricerca di un servizio di questo tipo".

Che tipo di contratto avete stipulato?

"Un contratto da circa 4,5 milioni di euro, sottoscritto a inizio 2022 anche se già a ottobre 2021 avevamo iniziato a fornire visibilità e comunicazione alla neonata compagnia di bandiera. Il 9 gennaio 2023 Ita e Tie insieme hanno deciso di riconsiderare i termini dell’accordo, adeguandoli di comune accordo alle differenti condizioni. Abbiamo deciso di interrompere il contratto di esclusiva; adesso abbiamo una partnership non onerosa e non un contratto fornitore-cliente".

Che vantaggi ha avuto Ita dal contratto?

"Ita lo ha certificato, ma non ho disponibile il documento che si basa sulla stima incrementale dei biglietti e del consolidamento dell’immagine della compagnia. Non solo Ita ha recuperato l’investimento, ma ha ottenuto ricavi aggiuntivi".

Perché è stato interrotto il contratto?

"Sono cambiati gli scenari dopo la circolazione della nuova variante Covid, l’inizio del conflitto in Ucraina, la caduta del Governo Draghi e le conseguenze che essa ha avuto nelle attività di marketing territoriale".

Che spiegazione vi siete dati delle inchieste giornalistiche e attività ispettive parlamentari sul vostro conto?

"Siamo finiti nel mezzo di una bufera, forse strumentalizzati per poter colpire obiettivi diversi, ma la cosa non ci sposta e siamo orgogliosi del nostro operato, dell’indotto creato".

Ci quantifichi l’attività della società che amministra?

"Il nostro ecosistema oggi è fatto di 3 milioni di utenti, 4mila esperienze, 150mila hotel e un migliaio di pacchetti viaggio offerti, con 9,2 milioni di investimenti provati. Il tutto con la garanzia dell’esperienza dell’Assist group, nato 36 anni fa".