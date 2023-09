La burocrazia blocca i nuovi treni

NOVELLARABAGNOLO

Alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico non solo risultano tornati in servizio i treni elettrici sulla linea Guastalla-Novellara-Reggio.

Su sollecitazioni dei cittadini, che chiedevano notizie sul mancato ripristino dei treni elettrici dal 4 settembre, come previsto inizialmente, Fer ha comunicato che i lavori per completamento e taratura del sistema "sono stati conclusi alla data prevista".

Ma si è "in attesa della conclusione dell’iter procedurale previsto dalla normativa sul rilascio dell’autorizzazione della messa in servizio".

Dunque, un problema di procedure, con il rilascio dell’autorizzazione previsto entro la "prima settimana di ottobre".

Comprensibili le proteste di lavoratori pendolari e genitori di studenti che useranno il servizio ferroviario, che nelle prossime settimane dovranno usare convogli diesel, vecchi e ormai inadeguati.

E già ieri mattina presto viaggiatori segnalavano la soppressione di corsa tra Novellara e Reggio, proprio per problemi tecnici.

Una situazione che non piace neppure agli amministratori pubblici.

Nei giorni scorsi il sindaco di Bagnolo, Gianluca Paoli, ha chiesto informazioni a Fer sul mancato ripristino dei convogli elettrici sulle linee reggiane, compresa quella che interessa il suo paese.

"Un mese in più senza treni elettrici, durante il quale – dice Paoli – i nostri studenti saranno costretti a fare i conti con uno spettro che credevamo definitivamente scongiurato, quello di convogli diesel obsoleti e inaffidabili, responsabili di continui ritardi e cancellazioni. Che questo avvenga durante le prime tre settimane di avvio delle scuole è terribile, perchè compromette in partenza il periodo più delicato dell’anno, quello in cui utenti e famiglie devono decidere se fidarsi o meno di questo benedetto trasporto pubblico, se possono sperare di partire e arrivare in orario, se i soldi dell’abbonamento saranno soldi spesi bene o male".

E aggiunge: "Sulla natura dei lavori eseguiti non ho avuto riscontro, se non che l’azienda era in attesa del rilascio dell’autorizzazione".

E ancora: "Se a questo punto il servizio, come sembra, ha funzionato in regime di ’autorizzazione provvisoria’, quali prescrizioni erano previste per il rilascio di quella definitiva?".

Antonio Lecci