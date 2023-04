La camera penale si astiene tre giorni

La Camera penale ’Giulio Bigi’ di Reggio è in sciopero da mercoledì fino a tutta la giornata di oggi: "L’adesione è stata massiccia se non addirittura totale" ha comunicato il suo presidente Luigi Scarcella (in foto).

Nel comunicato la giunta dell’Ucpi ha spiegato "i due temi alla base della mobilitazione. Il primo è un preoccupante ritardo nelle riforme liberali della giustizia penale. Di fatto - prosegue il testo - pare abortire sul nascere l’indispensabile riforma costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura, pur annunciata in campagna elettorale come punto centrale della riforma promessa ’nei primi sei mesi’". Riferendosi a decreti come quelli contro "il grottesco spauracchio dei rave-parties" o gli "imprendibili trafficanti di esseri umani" la Camera scrive che "si assiste all’approvazione su iniziativa del governo di riforme intrise di giustizialismo populista, dettate da fatti di cronaca colti a pretesto". Il secondo punto riguarda "la necessità, segnalata dai penalisti al ministro, di intervenire con urgenza sui decreti attuativi della riforma Cartabia con le maggiori criticità rispetto al valore costituzionale del giusto processo". Ci vuole in particolare "un intervento urgente per le nuove norme sulle impugnazioni, che pregiudicano il diritto di appello dei soggetti più deboli, assistiti da difensori di ufficio e spesso privi di domicilio dunque posti nell’inaccettabile impossibilità di accedere ai successivi gradi di giudizio". Senza dimenticare "altre criticità sulle quali il parlamento ha formalmente impegnato il Governo, senza alcun esito".

La sola proclamazione della astensione, si legge, "ha portato il ministro Nordio ad annunciare il cronoprogramma delle riforme"