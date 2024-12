’La cameriera di Puccini’: l’opera in scena al teatro di Fabbrico

Al teatro Pedrazzoli di Fabbrico oggi alle 17 va in scena la compagnia Teatri d’Imbarco con "La cameriera di Puccini", con brani di Giacomo Puccini, per la regia di Nicola Zavagli. Con Beatrice Visibelli, Francois Meshreki, Bei Bei Li, Andrea Vulpani al pianoforte, costumi di Cristian Garbo. L’opera racconta il famoso giallo accaduto a Torre del Lago, nella Villa di Puccini, nel 1908. Arriva da Firenze un giovane giornalista per intervistare il maestro. La cameriera di casa lo accoglie in malo modo sulle prime ma lo invita ad attendere il Maestro. Tra i due si creerà una specie di intimità che porterà la cameriera a raccontare. Si andrà così a conoscere Giacomo Puccini: dalle emozionanti storie delle sue opere alle pieghe più intime della sua vita. Al termine dello spettacolo sarà possibile partecipare al Foyeritivo (aperitivo in foyer) grazie alla collaborazione con Bottega 14 e Nonna Olma. Sarà inoltre possibile intrattenersi guardando la mostra Interno Verde di Ruben Garbellini, allestita nel foyer del teatro. Biglietti a 18 euro (ridotto a 16 euro, per under 18 a 10 euro). Per info: 331-4426784.