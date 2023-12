La camminata del cotechino raccoglie 100 kg di alimentari

Spesso nell’ambiente podistico si dice che tanti partecipanti alle varie manifestazioni (specie in passato) erano molto assidui solo per ottenere il premio di partecipazione. Ma la Corsa del Cotechino, organizzata a Taneto del locale gruppo podistico da diversi anni nel giorno di Santo Stefano, è davvero altra cosa. "Sì – dice Daniele Ferrari, uno degli organizzatori e dirigente della società – abbiamo avuto la presenza di circa 150 partecipanti e non c’era una quota di iscrizione, trattandosi di un allenamento in compagnia, magari per smaltire qualche chilo di pranzi natalizi. Noi, come sempre, abbiamo chiesto ai partecipanti di portare generi alimentari e quest’anno siamo riusciti a raccoglierne oltre 100 chili da destinare in beneficenza ai servizi sociali del comune di Gattatico".