La campagna contro i vuoti urbani. Blitz degli attivisti in centro: "La casa è un diritto, non un lusso"

"La casa è un diritto, non un lusso". Dal 19 al 26 ottobre è stata lanciata dal Social Forum dell’Abitare la campagna nazionale contro i vuoti urbani. Venerdì gli attivisti e le attiviste per la casa di Laboratorio AQ16 e Campas (campagna per l’abitare sociale) hanno ‘visitato’ il centro storico per "evidenziare i vuoti che si sono creati a causa di speculazione e mancanza di politiche pubbliche abitative", dicono i promotori dell’iniziativa. Sono stati posizionati cartelli e striscioni sui diversi sfitti commerciali. "Come spazi sociali di Reggio aderiamo alla campagna nazionale ‘Vuoti’ per il diritto all’abitare promossa dalle piattaforme e soggettività del Forum Sociale per la Casa che nell’ultimo anno ha condotto campagne per cambiare le politiche abitative dei territori in termini di esigibilità dei diritti, conquista di spazi democratici per l’abitare, sottrazione di spazi abbandonati alla rendita e speculazione", osservano da Campas (Campagna Abitare Sociale Reggio Emilia). Gli esponenti di Campas denunciano la mancanza di "politiche abitative all’altezza delle richieste e bisogni della comunità che poi si trasformano in effettivi vuoti materiali ovvero spazi abitativi, sociali o con diversa destinazione d’uso che rimangono preda della rendita speculativa e dell’abbandono". Un altro problema è causato dai "vuoti abitativi: persone senza casa e case senza persone". Campas inoltre segnala "vuoti speculativi generati dai grandi proprietari immobiliari e piattaforme multinazionali per locazioni brevi".