La campagna è già partita e passa da qui Domani Cuperlo farà tappa al museo Cervi

Domani pomeriggio la campagna congressuale di Gianni Cuperlo farà tappa nel reggiano. Il candidato alla segreteria nazionale del Pd, per la quale gli iscritti inizieranno a votare dal prossimo 2 febbraio, renderà omaggio, a Campegine prima e a Gattatico poi, ai fratelli Cervi. Al museo dedicatoai partigiani, Cuperlo farà il punto sulla sua piattaforma programmatica coi sostenitori e con la stampa. Giovedì scorso, nella sede del partito a Roma, il deputato ha presentato il suo programma di rifondazione e rilancio del Pd chiamato ‘Promessa Democratica’: "Bisogna proporre subito un’alternativa credibile alla destra proponendo una rete nazionale di comitati per l’alternativa per coniugare l’indignazione ad un progetto giustizia sociale". Gli fa eco da Reggio, Federico Franzoni, membro del comitato reggiano pro Cuperlo: "È necessario ricreare quanto prima un progetto di sinistra che si fondi sulla difesa della democrazia rappresentativa e sulla lotta alle diseguaglianze sociali, per offrire rappresentanza e garantire possibilità di riscatto alle fasce più deboli della popolazione e alla classe media, ovvero coloro che questo governo intende ulteriormente indebolire, facendo credere che la povertà sia una colpa, riducendo la progressività dell’imposizione fiscale, tagliando i fondi per la spesa sanitaria e mostrando indulgenza verso l’evasione fiscale".