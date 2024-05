La campagna elettorale di Torelli. Ai tavoli c’è anche Orietta Berti

Anche la cantante Orietta Berti ha partecipato ai tavoli di lavoro della campagna elettorale del sindaco uscente di Montecchio Fausto Torelli. Mercoledì sera Torelli e i candidati hanno incontrato i tanti cittadini che hanno gremito la sala della Rocca per dare il loro contributo ai tavoli di lavoro aperti per accogliere istanze, suggerimenti e bisogni finalizzati al miglioramento del programma di Montecchio Futura. Ai tavoli, come nella precedente tornata pre-elettorale, non è mancata anche Orietta Berti, montecchiese doc, che ha portato il proprio contributo essendo molto legata da sempre al paese e al futuro di esso. Torelli ha "illustrato le basi – si legge in una nota dello staff del sindaco – del progetto di rilancio, ribadendo nel contempo come la disinformazione, propinata in modo reiterato dalle destre, rischi di alterare la visione reale delle cose e le corrette prospettive per costruire la Montecchio del futuro. In particolare Torelli ha ribadito che i lavori al palazzetto stanno proseguendo: la struttura sarà completata entro fine autunno e risulterà una delle più efficienti a livello sportivo della provincia". Inoltre Torelli ha confermato che con le tangenziali si potrà intervenire concretamente sulla viabilità con un notevole miglioramento della stessa. È stato inoltre spiegato che nel "medesimo contesto, sempre per correggere la disinformazione delle opposizioni, Torelli ha ribadito che le amministrazioni comunali non hanno la possibilità di modificare le scelte a livello governativo e regionali in materia di sanità e che solo grazie al costante lavoro, suo personale come medico e sindaco in seno alla Ctss, si è ottenuta la conferma del pronto soccorso diurno dell’ospedale Franchini, la tenuta del centro nascite e a breve la creazione del Cau a completamento della risposta giornaliera alle urgenze a bassa intensità". Il sindaco ha poi ribadito il finanziamento dell’Osco grazie al quale saranno disponibili altri 20 posti letto. Sono poi proseguiti i lavori sui vari tavoli tematici con un coordinatore per tavolo, i consiglieri divisi per competenza e i cittadini. Torelli alle elezioni sfiderà gli altri candidati Filippo Borghi e Paolino Russo.

m. b.