La campagna sugli affidi: "Minori accolti in famiglia. In un anno 148 casi"

"È un’apertura all’altro quella che ci accingiamo a fare attraverso l’affido e l’iniziativa che presentiamo ha tre obiettivi fondamentali: informare, invitare le persone a volersene occupare e spiegare la bellezza di queste esperienze". Così Annalisa Rabitti, assessora al Welfare, nell’illustrare le modalità di funzionamento di una neonata campagna di sensibilizzazione al tema, riassunta nell’apposito opuscolo ‘Mi affido’ con le informazioni sull’affido famigliare (comune.re.it/affido), volta al reclutamento di persone e famiglie disponibili a farsi carico di momenti di cura e di accoglienza. Negli ultimi anni anche a Reggio si registrano sempre più situazioni di fragilità sociale e aumentano i casi di famiglie che necessitano di sostegno nella crescita dei propri figli, per la mancanza di reti relazionali. Sono molti i bambini e le bambine che hanno bisogno di essere accolti o momentaneamente affiancati da altri adulti, oltre la famiglia di origine, per offrire ai loro cari l’opportunità di superare le fasi critiche. Una malattia, grave disagio personale, carenza di reti e difficoltà educative o genitoriali: le difficoltà delle famiglie sono svariate e le ricerche dimostrano che costruire ambienti familiari, educativo-scolastici e sociali ricchi di affetto e calore contribuisce in modo determinante alla qualità dello sviluppo infantile e della società nel suo insieme. Al contrario, i bambini che crescono in situazioni critiche mostrano nel tempo maggiori difficoltà di apprendimento e integrazione. A disposizione dell’utenza anche video che mostrano gli esiti positivi delle esperienze, fra cui quello di una cittadina felice per avere accolto, dopo le prime titubanze, due adolescenti che hanno portato "relazioni, esperienze, tanta vita". "L’affido è un progetto che riguarda tutta la comunità – prosegue Rabitti –. Esistono diverse forme in cui si attua e vogliamo prima di tutto eliminare l’ignoranza dell’argomento facendo ascoltare dalla viva voce di chi ha vissuto queste esperienze come si realizza l’affido. Ci auguriamo che in tanti rispondano all’appello".

La campagna di promozione mira a diffondere la consapevolezza delle varie forme di affido, che, specifica Elisa Guerra, responsabile Servizio affidi, "può essere a tempo pieno, a sostegno parziale, di emergenza, affido di minori stranieri non accompagnati e affiancamenti familiari, e intende sollecitare la città a interrogarsi sul contributo che ciascuno può dare nella realizzazione di una comunità che si prende cura di sé stessa". Per alcuni casi infatti basta la disponibilità di alcune ore la settimana. "Parliamo di un accompagnamento a famiglie che chiedono il supporto di un altro nucleo famigliare" – ha aggiunto Germana Corradini, dirigente dei Servizi sociali del Comune.

I numeri: nel 2024 i minori accolti in famiglia a tempo parziale o pieno sono 148; 72 progetti di affido a tempo pieno sono giudiziali 53 sono consensuali. Complessivamente, questi progetti hanno comportato un investimento del Comune di circa 700mila euro per il sostegno delle famiglie affidatarie (785mila nel 2023).

Lara Maria Ferrari