La campina abusiva non può disporre dei contenitori. Così i rifiuti crescono sul margine della strada

Nei mesi scorsi è stato ufficializzato il provvedimento di confisca del terreno agricolo di via Imbreto, a Budrio, trasformato abusivamente in un’area residenziale, in una vera e propria ’campina’ con roulotte, casette mobili, allestite su un’area interessata da opere di urbanizzazione eseguite nell’ultimo anno, pur senza alcuna autorizzazione. Ma i residenti segnalano che, nonostante il provvedimento che prevede l’acquisizione del terreno da parte del Comune di Correggio con relativo sgombero delle strutture abusive realizzate nei mesi scorsi, l’area continua ad essere utilizzata come abitazione, con le casette allestite sul campo che ospita pure la zona parcheggio per le vetture. E non è tutto. "Non avendo il servizio di raccolta di rifiuti in quanto quell’insediamento non dovrebbe esistere ed è abusivo – spiega uno degli abitanti della zona – abbiamo notato che la stazione ecologica più vicina è spesso piena di scarti, senza differenziazione. Un cumulo di rifiuti che continua ad aumentare. E questi scarti non arrivano certo solo dalle abitazioni del quartiere".

a.le.