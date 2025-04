La campionessa Vitelaru regala le uova di Pasqua ai bimbi ricoverati

Ana Maria Vitelaru e Apro Ets insieme per i bambini della Pediatria di Reggio. La campionessa di handbike, medaglia di bronzo ai giochi Olimpici di Parigi 2024, ha voluto regalare un sorriso a bambine e bambini presenti della Pediatria del Santa Maria Nuova in occasione delle festività pasquali. Giovedì pomeriggio l’atleta paralimpica ha consegnato di persona ai piccoli pazienti le uova di cioccolato Solidali di Apro Ets: una dimostrazione di attenzione e di vicinanza speciale per i bambini ricoverati, accompagnata da ringraziamenti e sostegno per il personale medico e infermieristico. Erano presenti alla consegna la dottoressa Anna Lasagni e il coordinatore infermieristico Danilo Ignone insieme a medici e infermieri del reparto di Pediatria diretto dal dottor Alessandro De Fanti, il dottor Luca Sircana, direttore medico dell’Arcispedale e la dottoressa La Torre della direzione sanitaria, i consiglieri Iva Manghi e Amos Vezzani dell’associazione Apro Ets, che da oltre 40 anni sostiene la sanità reggiana con raccolte fondi che hanno superato gli 8 milioni di euro, finanziando importanti tecnologie diagnostiche e terapeutiche, oltre a importanti progetti di ricerca e formazione. Apro esprime "un sentito ringraziamento ad Ana Maria, campionessa nello sport ma anche donna straordinaria che con costanza si impegna da anni in ambito sociale".