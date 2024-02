La candidata Ibattici incontra i cittadini

"Le nostre idee per Albinea" è il titolo degli incontri pubblici organizzati dalla lista che sostiene, alle prossime elezioni amministrative, la candidatura a sindaca di Roberta Ibattici (assessore comunale uscente della giunta di Albinea). Due giorni (oggi e il 24 febbraio alle 10 nella sala civica di via Morandi) per scrivere insieme ai cittadini il progetto di ‘Uniti per Albinea’ sul futuro del territorio e della sua comunità. Il programma di oggi prevede l’inizio con un caffè insieme e il via dei lavori dalle 10.30 per dialogare delle tematiche di famiglie, sociale e associazioni.

Nel pomeriggio, dalle 15, si parlerà di promozione turistica, commercio e impresa. Sabato 24 febbraio gli orari di incontro saranno gli stessi, ma cambieranno gli argomenti sotto la lente. Si partirà alle 10.30 con la scuola e si continuerà nel pomeriggio con ambiente, mobilità, territorio.

"Tutti gli albinetani – spiega la candidata – che abbiano voglia di dire la loro, fare proposte o anche semplicemente incontrarci per capire come stiamo lavorando per costruire il programma saranno i benvenuti. In queste due giornate entreremo più nel vivo delle materie dopo che, già nel luglio scorso, avevamo coinvolto i cittadini al parco dei Frassini per confrontarci sulle cose fatte in questi cinque anni e raccogliere i loro spunti".

m. b.