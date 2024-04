La candidata sindaca Ibattici incontra i cittadini a domicilio

‘Passo dopo passo. Passeggiate nei quartieri per incontrare i cittadini’ è il titolo dell’ultima iniziativa lanciata dalla lista di centrosinistra Uniti per Albinea per le elezioni amministrative in programma a giugno. La candidata Roberta Ibattici incontrerà i cittadini nei luoghi che frequentano quotidianamente, affiancando il classico porta a porta ad un incontro più diretto in bar, parchi e altri luoghi di aggregazione. "E’ un ulteriore modo per ascoltare i cittadini nei loro luoghi di vita e raccogliere le loro proposte per il futuro della nostra comunità – sottolinea la candidata –. La nostra è una campagna itinerante: non abbiamo una sede fissa per il comitato perché crediamo fortemente in una politica che cerca l’incontro con i cittadini senza aspettare che siano questi a farsi sentire".

Le passeggiate inizieranno nella mattinata di domenica 7 aprile nella frazione di Bellarosa alle 9.30. A seguire Ibattici e la sua squadra saranno poi anche a Botteghe il 12 e 13 aprile, a Borzano il 20-21 aprile e alla Fola il 27 e 28 aprile.

m. b.