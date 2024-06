"La candidatura di Berselli? Scelta del deputato Rossi"

"A una settimana dalle elezioni abbiamo letto diverse analisi dei risultati tra cui una molto interessante dell’onorevole Andrea Rossi che attribuisce ancora una volta la responsabilità del risultato deludente del Pd all’ex sindaco Alberto Vaccari, sconfitto alle elezioni del 2019, perenne capro espiatorio".

Michele Brina (foto), segretario della lista di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’, prende posizione nel dibattito politico dopo la netta affermazione alle elezioni del sindaco Giuseppe Daviddi.

"Ricordiamo che all’epoca – dice Brina – la dirigenza Pd decise di riconfermare Vaccari per il secondo mandato, perdendo per la prima volta in 70 anni la guida del Comune. Da quanto abbiamo osservato anche quell’esperienza non è servita a promuovere un rinnovamento che portasse nuove visioni e diverse modalità. Non è un mistero infatti che la candidatura di Berselli sia stata una scelta di Rossi. Lo aveva già rivelato il Resto del Carlino in un articolo del 6 aprile 2023. Un dato del 64,7% a favore della nostra lista civica chiarisce che la stragrande maggioranza dei cittadini ha apprezzato il nostro modo di lavorare e il programma portato avanti. Questo è significativo, soprattutto considerando una campagna elettorale della controparte basata sulla critica personale e di ciò che è stato fatto".

Brina, riferendosi al voto alle Europee, sottolinea che il Pd ha ottenuto il "doppio dei voti rispetto alle comunali. Questo significa che il 50% degli elettori del Pd non ha voluto appoggiare localmente le scelte del Pd: un giudizio severo sul gruppo dirigente che in questi cinque anni evidentemente non ha saputo costruire una proposta credibile agli occhi del proprio elettorato".

Matteo Barca