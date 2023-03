La ’cantantessa‘ incendierà FestivaLOVE

Carmen Consoli è l’ospite musicale di domenica 28 maggio a festivaLOVE, la kermesse di tre giorni dedicata all’amore che ogni anno il Comune di Scandiano organizza a fine maggio.

La cantautrice catanese sarà l’ultima protagonista del ricco palinsesto musicale che vedrà altri due appuntamenti nelle serate di venerdì 26 e sabato 27 maggio, oltre a moltissimi incontri, spettacoli, iniziative culturali, commerciali e gastronomiche per tutti i gusti.

"Siamo molto contenti di poter annunciare oggi l’esibizione di una delle voci femminili più amate del panorama internazionale – ha detto il sindaco Matteo Nasciuti. - Una scelta che conferma la qualità di un programma musicale che negli anni si è consolidato. Nel solco della tradizione degli anni precedenti, siamo felici di chiudere con una grande cantautrice". "Quello di Carmen Consoli sarà l’ultimo concerto in programma – ha spiegato Matteo Caffettani, assessore alla città attiva – ma il primo che annunciamo. Sarà un concerto a pagamento, a prezzi come sempre popolari, che torna dopo anni di assenza nella suggestiva cornice di Piazza Fiume, nel cuore del centro storico di Scandiano".

L’artista salirà quindi sul palco di Piazza Fiume domenica 28 maggio, alle 21.30. Il concerto prevede solo posti a sedere con un biglietto unico a 18 euro. I biglietti sono già in vendita sul circuito Vivaticket e al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano. Si tratta di una delle prime tappe del tour estivo della ‘cantantessa’ (come a lei stessa piace definirsi) che sarà protagonista nei prossimi mesi di due tournée differenti che si intrecceranno e alterneranno, mostrando il suo sangue rock e il suo spirito più acustico.

In duo con Marina Rei alla batteria, il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina macineranno chilometri di rock tra i palchi dei grandi festival estivi. La Consoli però a Scandiano arriverà in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live che importerà un’atmosfera più intima, scivolando verso un registro d’intensità sorprendente. Le due tournée segnano così un nuovo viaggio artistico per Carmen Consoli (nella foto a fianco), che ama sfidare le note da formidabile autrice, interprete e musicista.

Il programma musicale di festivaLOVE è curato dal Comune di Scandiano in collaborazione con Ater Fondazione. Posto unico a 18 euro Circuito Vivaticket e www.cinemateatroboiardo.com oppure alla biglietteria del Cinema Teatro Boiardo di Scandiano.

Stella Bonfrisco