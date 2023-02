La cantautrice Marion Moroder protagonista a “PicNic Sound”

Prosegue la rassegna PicNic Sound, dedicata ai talenti della musica indipendente italiana e organizzata dall’associazione Idee di Gomma di Correggio. Stasera alle 21 nella sede dell’associazione, in via del Carmine, è attesa la giovane e talentuosa Marion Moroder (nella foto), cantautrice sudtirolese, nata nel 2001 e cresciuta in Val Gardena, che suona pianoforte, chitarra e batteria. La sua voce sensibile crea melodie sferiche unendo suoni e immagini del suo mondo e dando libero sfogo ai suoi pensieri. L’emozione che la giovane autrice mette nelle sue canzoni un po’ tristi, raccontando storie proprie e altrui, riesce ad arrivare direttamente al pubblico. Sedersi vicino a un fiume, vedere le ombre nel buio e toccare il fondo del mare: questo è ciò che Marion Moroder racconta con le canzoni del suo primo album "In Cold State" pubblicato nel 2021. PicNic Sound Indoor proseguirà sabato 4 marzo ai "Vizi del Pellicano" a Fosdondo con gli Eugenia Post Meridiem, formazione ligure che unisce elettronica, jazz, folk e psichedelia. Il 18 marzo il gran finale è affidato a Lomii, duo romagnolo formato da Emily Capanni e Lorenzo Brighi, a proporre sonorità folk e rock ai "Vizi del Pellicano".

a.le.