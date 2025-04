La Cantina Bertolani compie domani un secolo di vita

La Cantina Bertolani domani festeggia i 100 anni di attività. Era il 27 aprile 1925 quando Alfredo Bertolani registrò l’azienda vinicola che porta il suo nome.

L’avventura imprenditoriale inizia in una piccola cantina che Alfredo iniziò a costruire sotto la sua casa nel 1920 in centro a Scandiano. Negli anni precedenti Alfredo era stato mediatore di uve della Società Enologica Scandianese, un’associazione di coltivatori di uve e proprietari terrieri di Scandiano, che produsse vini dal 1873 al 1918 nella Rocca dei Boiardo. E’ proprio rilevando parte delle attrezzature della Società Enologica Scandianese che iniziò l’attività della sua cantina. Lavorava le uve del territorio, ma principalmente l’uva bianca Spergola.

Fu poi il figlio di Alfredo (Vincenzo) a imprimere una forte spinta commerciale alla cantina tra gli anni Cinquanta e Ottanta. Entrato in forze con il padre ad inizio anni ‘70 suo figlio Giancarlo si orientò verso un intenso sviluppo tecnologico. Gestì con successo la transizione dalla fermentazione in bottiglia a quella in autoclave e iniziò ad automatizzare la linea di produzione.

Da inizio anni ‘90 entrano Andrea e Nicola ad affiancare il padre Giancarlo. Dagli anni Duemila la gestione passa ufficialmente alla quarta generazione della famiglia Bertolani: Andrea, Nicola e la sorella Elena che affianca i fratelli nel settore amministrativo, controllo qualità e certificazioni. Nel 2008 la cantina si trasferisce poi nella nuova sede in mezzo alla campagna ai piedi delle colline di Scandiano.

