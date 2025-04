La cantina Medici lancia il ‘Concerto 2024’

È stata presentata ieri l’ultima annata del Lambrusco Concerto della Cantina Medici Ermete di Gaida di Reggio che partirà per essere distribuito e bevuto in tutto il mondo (da 32 anni è sulle tavole di oltre 70 Paesi).

"L’annata 2024 – spiega Alessandro Medici – si mantiene in linea con le annate degli ultimi anni in cui, è importante ribadirlo, il clima delle nostre zone ha subito importanti cambiamenti, con estati molto calde e siccitose che provocano maturazioni non regolari delle vigne. La conversione a metodi naturali e il miglioramento delle tecnologie di produzione ci permettono, nonostante questo, di realizzare un vino, e in particolare l’annata 2024, di grande acidità e freschezza, versatile e rotondo". Il Concerto 2024 è un vino particolarmente gastronomico, capace di abbinarsi a sapori e cucine molto diverse e per questo è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone.

"È però per noi importante sottolineare – aggiunge Alessandro Medici (foto) – come il cambiamento climatico sia un tema di assoluta attualità per la produzione vinicola, ed è per questo che la Medici Ermete sta investendo e continua ad investire in progetti di ecosostenibilità e biodiversità al fine di dare un contributo sia attivamente sia nella sensibilizzazione dei consumatori". Il Concerto, che dal 2008 ottiene i Tre Bicchieri Gamberi Rosso, viene ancora prodotto con uve di un singolo vigneto: quelle provenienti dalla tenuta La Rampata di Montecchio Emilia con la “ricetta” originale del 1993 voluta da Giorgio Medici, recentemente scomparso.

"Abbiamo innovato le tecnologie e aumentato la produzione ma il Concerto si basa sempre sulla stessa filosofia del nonno Giorgio, che per la prima volta non potrà assaggiare insieme a noi la nuova annata. Siamo però felici di portare avanti la sua visione, in oltre 70 paesi nel mondo". Dal 2020 il Concerto ha anche ottenuto la certificazione biologica: un risultato che si inserisce in un più ampio progetto di sostenibilità non solo ambientale ma anche etico-sociale ed economico che l’azienda ha intrapreso e che si è impegnata a portare avanti all’interno di ‘Generazione 2031’.