La Capelli srl e l’abuso edilizio. Fratelli d’Italia insiste e accusa: "Il Comune ha chiesto la sanzione solo dopo i nostri accessi agli atti"

"Il Comune si è mosso solo dopo i nostri accessi agli atti nell’eseguire in ritardo di 13 mesi la sentenza del Tar datata 8 gennaio 2024, riguardo alla multa comminata alla Capelli srl per un abuso edilizio. Ma le risposte vere ai chiarimenti che chiediamo ancora non sono arrivate". Fratelli d’Italia torna a mettere nel mirino il presidente di Fcr, Andrea Capelli e l’autocarrozzeria di famiglia. "Piaccia o no, c’è un dato oggettivo, chiaro e documentato – chiosa il capogruppo di Fd’I, Cristian Paglialonga – la Capelli srl ha realizzato un abuso edilizio, costruendo una struttura non conforme al regolamento, e la variazione introdotta dal Comune lo ha sanato. Il Comune ci ha comunicato che solo la Capelli srl ha chiuso il proprio procedimento di abuso edilizio grazie a tale modifica del regolamento edilizio". E continua: "Le due osservazioni richiamate a giustificazione della variazione, tuttavia, non contenevano alcuna richiesta esplicita di abbassamento dell’altezza dei locali annessi alle attività produttive. Quando lo abbiamo fatto notare alla dirigente preposta, l’architetto Iori, ci è stato detto che quelle osservazioni chiedevano un tavolo tecnico durante il quale sarebbe emersa la proposta di modifica. Peccato che da nessun documento ufficiale emerga chi abbia avanzato la richiesta, né da quale associazione o ordine essa provenga. Abbiamo chiesto spiegazioni, ma non è mai stata fornita risposta né prova documentale".

Per Fratelli d’Italia però "la parte più sconcertante riguarda il ritardo di ben 13 mesi nell’esecuzione della sentenza del Tar. L’assessore Pasini parla di “trasparenza” e “equidistanza”, ma dimentica di dire che il ricalcolo della sanzione imposto dalla sentenza è stato effettuato (29 gennaio 2025) e notificato (17 febbraio 2025) alla Capelli srl solo dopo il nostro intervento. Per oltre un anno il Comune non ha dato esecuzione a una sentenza immediatamente esecutiva, e solo grazie alla nostra attività ispettiva – accessi agli atti e richieste formali – si è finalmente sbloccato l’iter. Tramite accesso agli atti, abbiamo appurato che l’allora dirigente, la dottoressa Belli, si era inizialmente attivata con tempestività, predisponendo il ricalcolo e trasmettendolo all’ufficio legale per un parere. Poi tutto si è inspiegabilmente fermato".

Infine la richiesta di chiarimenti. "Perché la sentenza non è stata notificata alla Capelli srl? C’è stata un’omissione? Perché hanno atteso per l’esecuzione della sentenza? A tutto ciò si aggiunge un fatto che grida vendetta: abbiamo verificato, sempre tramite accesso agli atti, le spese sostenute dal Comune per difendersi nei vari gradi di giudizio contro la Capelli srl, dal Tar al Consiglio di Stato, per poi tornare al Tar. Ebbene, a fronte dei circa 2.100 euro pagati dalla Capelli srl, il Comune ha speso diverse migliaia di euro in spese legali. Soldi pubblici buttati per difendere un abuso edilizio che poi è stato sanato con una variazione del regolamento edilizio. Se la modifica era davvero necessaria come l’amministrazione sostiene, perché non è stata adottata prima? Altro che equidistanza e trasparenza, Pasini risponda punto per punto. Noi continueremo a vigilare con serietà, atti alla mano, per difendere interesse pubblico e verità".