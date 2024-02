La capitale delle fatture false. Dodici misure cautelari. Due commercialisti nei guai

Reggio Emilia capitale delle società cartiere: smantellata un’organizzazione criminale contigua alla ‘ndrangheta che ha svolto un’attività mastodontica di produzione di fatture per operazioni inesistenti (Foi). Bloccato un vorticoso flusso finanziario in nero che nel giro di pochi clic sui computer veniva convogliato all’estero - in particolare in Bulgaria -, per poi ritornare in un paio di giorni ripulito in Italia, nelle tasche degli imprenditori che si avvalevano del servizio di riciclaggio offerto dal gruppo che si autodefiniva ’Team Reggio’. Ieri notte alle 2 è scattata l’Operazione Minefield, condotta in tutt’Italia da Guardia di Finanza e Carabinieri: sono state eseguite 15 misure cautelari (5 in carcere, 7 per arresti domiciliari, un obbligo di dimora e tre interdittive, di cui due verso altrettanti professionisti), indagate 108 persone e messe sotto la lente della Procura della Repubblica diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci 81 società in Emilia, Calabria, Campania, Toscana, Lazio, Lombardia, Marche e Veneto.

Nel corso delle perquisizioni i militari hanno sequestrato 30 milioni di euro, oltre 300mila euro in contanti, lingotti d’oro, diamanti e pregiati Rolex. Nell’abitazione di uno degli indagati sono stati scoperti anche 18 chili di hashish e 4 di marijuana. Tra cartiere e aziende utilizzatrici dei loro servizi, sono complessivamente le 251 società coinvolte, operanti in diversi settori: edilizia, manutenzione, pulizie, noleggio auto di lusso, servizi, commercio all’ingrosso. Lunga la lista dei reati: tributari come l’emissione di Foi e il loro uso; l’estorsione, il riciclaggio e l’auto-riciclaggio dei guadagni illeciti. E poi bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il Team Reggio aveva infatti attuato sistemi per percepire illecitamente l’indennità di disoccupazione Naspi - per un valore di circa 60mila euro. Durante il periodo Covid, alcune cartiere hanno fatto inoltre ricorso ai contributi pubblici per le aziende in crisi per circa 72mila euro.

Tuttavia tra i reati non c’è il 416 bis cp, l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli uomini e le donne del Team sono contigui, vicinissimi, a volte parenti di boss, ma non affiliati. Ma erano stati autorizzati ad impiegare il sistema inizialmente creato delle imprese mafiose per ripulire i propri illeciti introiti - come è emerso nei processi Aemilia e Perseverance -, ma ormai inteso da imprenditori disonesti come una possibilità di lucro. E poi con loro broker, professionisti compiacenti e "teste di legno", soggetti che per 800 euro al mese erano disposti a fare gli amministratori-fantoccio delle cartiere. L’operazione è scattata a seguito della denuncia di uno di questi personaggi, che nel 2019 si è recato alla Tenenza dei carabinieri di Scandiano per denunciare che gli era stata "sottratta" l’identità. Analizzando il suo contesto socio-lavorativo, si è aperto uno squarcio che ha consentito alla Finanza - attraverso anche migliaia di ore di intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche - di ricostruire un quadro di grande complessità, un danno enorme alle casse dello Stato e un nuovo vulnus al tessuto economico sano.

È stata disposta la custodia cautelare in carcere per i fratelli Samuel e Gionata Lequoque, nati a Crotone e di stanza a Reggio; Leonardo Ranati, di Reggio e Spyridon Lempesys. Decisi i domiciliari per Francesco Campaniello, originario di Caserta, di Reggio; Stefania Greco, di Reggio; Giovanni Battista Moschella (già in carcere nell’ambito di altre inchieste); Giambattista Di Tinco, di Reggio; Emilio Francesco Anastasio, di Cutro, residente a Cadelbosco; Enrico Cavalli, di Scandiano; Guido Cigni, originario di Como, Scandiano; Federico Angelo Ciasullo, di Modena. Ai commercialisti Gianfranco Grande e Roberto Vecchioni, misura interdittiva: divieto temporaneo per un anno di esercitare la professione. A un imprenditore reggiano, Pietro Penserini, stessa misura più obbligo di dimora.

e Alessandra Codeluppi