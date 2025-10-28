Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
ReggioEmilia
La capogruppo sbaglia a indossare la fascia. L'iniziativa di beneficenza offuscata dalla polemica
28 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
La capogruppo sbaglia a indossare la fascia. L'iniziativa di beneficenza offuscata dalla polemica

L’annuncio sulla pagina social del Comune di Cadelbosco Sopra doveva celebrare il successo del "Weekend Rosa", tra gli eventi...

Chiara Puglisi è stata criticata per il tricolore appoggiato sulla spalla sinistra

Chiara Puglisi è stata criticata per il tricolore appoggiato sulla spalla sinistra

L’annuncio sulla pagina social del Comune di Cadelbosco Sopra doveva celebrare il successo del "Weekend Rosa", tra gli eventi nella Bassa sul contrasto alle malattie che colpiscono le donne. Ma si è trasformato in aspre polemiche politiche: non per gli eventi proposti, ma per il verso in cui è stata indossata la fascia tricolore da un esponente della maggioranza di governo locale. La fascia "al contrario" nella foto-ricordo del capogruppo di maggioranza Chiara Puglisi, ha suscitato critiche di consiglieri di opposizione – Giuliana Esposito e Nadia Gibertini – pubblicate a commento al post del Comune: "Portate rispetto alla fascia tricolore, spiegate come si indossa", "Che tristezza. La fascia rappresenta tutti i cittadini italiani e merita rispetto".

"Un semplice errore materiale, senza mancanza di rispetto per il tricolore. Invitiamo a non strumentalizzare un episodio del tutto involontario", la risposta dal municipio. Un botta e risposta in cui, inevitabilmente, si sono inseriti altri cittadini, alimentando la polemica. "La cosa più grave – commenta la maggioranza di Cadelbosco per Tutti – è che si è trattato di due donne che hanno polemizzato contro un’altra donna, mettendo in secondo piano l’attenzione al contrasto delle malattie. Tutto ciò avrebbe dovuto rappresentare un punto di incontro e non di scontro".

