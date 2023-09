La carica dei 100 di Haron a Castelnovo Monti: montagna e sport

È stata accolta ieri mattina nella sala consigliare del Comune di Castelnovo Monti, una delegazione di 100 ragazzi e 10 tecnici della Cooperativa Sportiva Dilettantistica Heron, in particolare di Heron Bagnolo in Piano ed Heron Meta Carpi che per il terzo anno sta effettuando la preparazione a Castelnovo Monti. Sono 3 le discipline coinvolte: la pallavolo, la pallacanestro e il frisbee ultimate. Hanno trovato sistemazione nei 3 alberghi del centro, il London Cafe, Albergo Miramonti e Albergo Bismantova, mentre gli allenamenti si svolgono al Palazzetto del Peep – Pieve M. Bonicelli, nella Palestra delle Scuole Medie di via Sozzi e al Centro Coni. Come da tradizione, i giovanissimi atleti sono stati anche coinvolti in attività collaterali durante il loro soggiorno. A salutarli l’assessore Giorgio Severi. "In questi annisi è sviluppata una bellissima collaborazione fra Heron, ed il paese di Castelnovo, e si è instaurata grazie al dialogo con la Polisportiva Quadrifoglio a seguito dei raduni. Una collaborazione che si è poi allargata anche ad altri comuni dell’Appennino reggiano. Grazie ad Heron il progetto Multisport ne’ Monti, che presenta ai ragazzi delle scuole tutte le discipline sportive, si è arricchito di una proposta come il frisbee, molto apprezzata dai docenti delle scuole per i propri valori educativi e per le regole del gioco in particolare l’auto-arbitraggio". Il saluto di Heron è stato portato direttamente dal Presidente, Marcello Campani, il quale ha ringraziato Castelnovo "per l’ottima ospitalità e accoglienza, per la disponibilità degli impianti".

s. b.