La carica dei 18mila. Un fiume di penne nere invade tutta la città

Una città piena di bandiere, musica e cori. Questa è stata Reggio Emilia durante la grande parata degli alpini. Un evento che va a chiudere il weekend che ha visto l’adunata del secondo reggimento, composto da Emilia-Romagna, Lombardia e Svizzera. Un grande successo per la città, confermato dai numeri: sono infatti 18mila le presenze totali stimate da parte degli organizzatori, con ben 350 pullman arrivati nella città del Tricolore. Per tanti il raduno è un momento per rincontrare tanti amici e compagni, rimembrando il tempo trascorso assieme, ma non solo: "Queste manifestazioni sono fatte per ricordare il passato e le nostre radici, di cui oggi abbiamo grande bisogno. Queste iniziative che sono svolte in quasi tutta l’Italia, vogliono anche sensibilizzare le persone sull’accoglienza e la solidarietà", racconta Mauro Giorgi, capogruppo di Pontenure, nel piacentino.

Ad aprire la mattinata l’intervento in Piazzale Europa delle autorità, a partire dal presidente provinciale degli alpini di Reggio Emilia, Albert Ferrari, che ha in primis ricordato i tre carabinieri tragicamente scomparsi a Castel D’Azzano. Presente il vicesindaco Lanfranco de Franco: "Siamo grati per quello che fate rispettando quello che è il vostro motto che è onorare i morti aiutando i vivi. Ma vi ringraziamo anche per la gioia che portate in queste iniziative, in questo fine settimana la nostra città è piena di penne nere festose e gioiose che la stanno veramente animando e per noi è un grande onore".

Sul palco si sono poi susseguiti anche il prefetto Maria Rita Cocciufa, l’assessore regionale Alessio Mammi, che ha ricordato il lavoro delle penne nere durante le calamità che hanno colpito il territorio negli ultimi anni, dal terremoto alle ultime alluvioni. A chiudere le danze il Il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini (Ana), Sebastiano Favero, che ha sottolineato soprattutto la presenza dei tanti giovani provenienti dai campi scuola.

Verso le 10.30 il corteo prende il via attraversando Reggio, da viale IV Novembre, via Emilia San Pietro, via Emilia Santo Stefano, viale Mazzini e corso Cairoli. Il tutto è terminato in piazza della Vittoria dove vi è stata la tradizionale cerimonia dell’ammainabandiera, prima del ’passaggio della stecca’, che è stata consegnata al sindaco di Bergamo (città che ospiterà il prossimo raduno) Elena Carnevali.

Per la città di Reggio si è trattato di un grande momento: i cittadini hanno infatti accolto gli alpini con tutti gli onori. Durante il corteo non sono mancati applausi, cori di sostegno e tantissime bandiere tricolore sventolate anche dalle finestre, in quella che è dopotutto la città dove ha preso vita. Questo nonostante chi in mattinata affermava come Reggio "non sia proprio una città in cui siamo visti benissimo, da altre parti’accoglienza è più calorosa". Invece la risposta è molto positiva, come sottolinea anche il presidente provinciale Ferrari: "I reggiani sono stati fantastici, il loro supporto ci ha accompagnato durante questi tre giorni soprattutto durante la sfilata di ieri".

Gli fa eco il vicesindaco de Franco: "Questo raduno è stato un simbolo del rapporto stupendo che c’è tra gli alpini e la nostra città. Ieri siamo stati tutti testimoni dell’affetto che c’è verso gli alpini. Dopotutto,si tratta dell’unione di valori e storie molto importanti".

Nel tracciare un bilancio generale dell’intero weekend, Ferrari sottolinea: "Sono stati tre giorni importanti e ricchi di momenti significativi, come il consiglio nazionale nella Sala del Tricolore o la messa, dove personalmente sono rimasto molto toccato dal gesto del Vescovo, che si è inchinato davanti ai nostri sìmboli – e per finire – la cosa più importante: tornare a vivere la piazza e portare l’alpinità in tutta Reggio".