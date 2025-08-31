La carica dei 500 volontari. Angela: "Qui lavoro, scherzo e mi confronto con gente di tutte le età"

"Perché mi piace fare la volontaria alla Festa dell’Unità?".

La rubierese Angela Laryea – una dei circa 500 addetto della Festa dem del campovolo – risponde di getto. "Potrei dire: perché di giorno lavoro in una grande catena della ristorazione, in autostrada. E che, insomma, questo è il mio lavoro. Ma non è solo questo. Faccio la volontaria perché qui con me trovo persone di ogni età e di etnie diverse. Trovo che sia bello parlare di un argomento con diverse generazioni, confrontarsi, farmi spiegare le cose da chi magari le ha vissute direttamente".

Originaria del Ghana, diploma di tecnico della moda, Angela è in Italia dal ’92. "Avevo circa 4 anni, e con mamma e sorelle raggiungemmo il papà, che lavorava a Novellara".

Ora è l’ambasciatrice perfetta di una generazione: "Sono sì d’origini ghanesi, ma sono cresciuta e ho studiato qui. Così – ride – quando qualcuno mi fa lo spelling, gli rispondo in dialetto".

Alle ultime amministrative si è candidata alla carica di consigliera comunale nella sua Rubiera, nella lista capeggiata dal sindaco Emanuele Cavallaro: prima dei non eletti, un risultato più che incoraggiante per una matricola.

Nello stand della cucina messicana adesso si diverte a invitare i volontari in età ad azzardare l’assaggio di specialità culinarie più lontane, per gusto, da quelle della nostra tradizione. "Lavoriamo e scherziamo insieme. Mi faccio raccontare la storia del campovolo, del tempo del fascismo, dei bunker che erano qui. Qualcosa insegno, qualcosa imparo".

Nella vita quotidiana, al lavoro in mezzo al pubblico di chi viaggia in autostrada, non è la stessa cosa: "Razzismo? Sì, ne ho incontrato tanto. Ma ho imparato a gestirlo. Ho capito che sono problemi della persona che ho di fronte, non sono problemi miei. Ho imparato a far cadere i pregiudizi. Perché una cosa è certa: abbiamo tutti origini diverse, ma tutti aspiriamo alla felicità".

Il segretario provinciale del Pd, Massimo Gazza, durante la presentazione della kermesse, non può che spendere parole di elogio per queste persone: quelle che rendono possibile "trasformare la città del Tricolore, la città informata ai valori della Resistenza – afferma con soddisfazione – nella capitale della politica in Italia per 13 giorni".

"Organizzare un evento di questo tipo – aggiunge – significa coinvolgere cinquecento persone tutte le sere, attivare una rete di volontari su tutto il territorio, e lavorare a questo progetto dai mesi di dicembre, gennaio. Un lavoro intenso e di competenze avanzate. Qui dentro, in qualche modo, si manifestano tante competenze, gestionali, economiche, organizzative, politiche. Per noi è davvero un grande orgoglio e una grande soddisfazione, siamo pronti e cercheremo di essere all’altezza perché l’alternativa alla destra passa anche per il contatto con le persone".

Il leader regionale del partito, Luigi Tosiani, parla del ripetersi di un miracolo: "Si è compiuto ancora una volta un miracolo laico che ha visto cambiare, crescere e diventare qualcosa di nuovo questa Festa che oggi compie ottant’anni. Ottant’anni di feste, ottant’anni dalla caduta del fascismo. Per questo ringrazio la segretaria Elly Schlein e Igor Taruffi per aver confermato la fiducia in questa città".

Andrea Fiori