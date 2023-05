La carica dei carabinieri Nella nostra provincia arrivano 21 militari Otto donne in uniforme

Ventuno nuovi carabinieri, di cui otto donne, sono stati assegnati alla provincia di Reggio nell’ambito del piano di potenziamento dei presidi territoriali di tutta la regione, disposto dal comandante della Legione dei carabinieri dell’Emilia-Romagna, il generale di Brigata Massimo Zuccher.

I rinforzi (che si sono formati nelle scuole dell’Arma dei Carabinieri di Torino, Velletri, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria) presteranno servizio nelle 38 stazioni, nella tenenza e nelle tre compagnie dipendenti dal Comando provinciale del capoluogo, che costituiscono i nuclei dell’Arma della provincia reggiana.

L’incremento delle unità consentirà anche la revisione degli orari di apertura delle caserme che saranno incrementati.

Le specifiche destinazioni sono state scelte privilegiando soprattutto le aree dove i carabinieri sono l’unico presidio di polizia: lungo la dorsale appenninica (per consolidare la presenza dello Stato anche in aree isolate), nel comprensorio ceramico e nei Comuni limitrofi al capoluogo reggiano (per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e gli altri reati che destano maggiore allarme sociale) e lungo l’area della Bassa reggiana, interessata da fenomeni come lo spaccio e i reati contro il patrimonio.

Il personale femminile sarà impiegato con priorità nei casi di violenza sulle donne e degli altri reati che rientrano nella sfera del cosiddetto “codice rosso” per far sì che le vittime (grazie anche agli ambienti creati a Reggio e provincia nell’ambito del progetto denominato “Una stanza tutta per sé”) trovino in caserma tutto il sostegno e la delicatezza possibili nel momento della denuncia