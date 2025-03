La carica dei cortometraggi al Movievalley Fest

di Cesare CorbelliDomani è in programma la tappa reggiana della tredicesima edizione del Movievalley Fest, un festival da oltre 3.000 cortometraggi provenienti da ogni continente. Un inedito visto che finora la kermesse si era tenuta solo a Bologna e il cartellone preannuncia un appuntamento davvero accattivante quanto attuale. Musica e attorialità, poi cinema con cortometraggi premiati e talk show con ospiti preparatissimi e interessanti, racconteranno il cambiamento climatico, aggregando arti e cultura, immagini e riflessioni, il tutto in un ritmato e coinvolgente evento che si svilupperà in due parti, matinèe e serata, nell’Aula Magna dell’Università di Reggio.

L’evento è ad ingresso gratuito sino ad esaurimento posti e ha il patrocinio del Comune di Reggio, della Provincia, del Comune di Castelnovo ne’ Monti, dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e del Rotary Club Reggio Emilia. La mattina si caratterizzerà con una sorta di coinvolgente inno alla terra, alla necessità di tutelarla facendo attenzione ai cambiamenti climatici. Lo si realizzerà con la musica dell’Orchestra Dedicata, ensemble guidato dal violinista Daniele Ruzza e grazie alla teatralità dell’attore Andrea Gherpelli. Lo spettacolo si intitola "Pensa che meraviglia" con musiche di Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini, testi di Antonio Vivaldi mentre la performance di Andrea Gherpelli sarà ispirata, con un suo testo, al sentimento tramandato nella sua famiglia di origine, di amore verso la natura e tutto ciò che ci viene donato da essa.

Gherpelli, attore affermato, vuole diffondere un messaggio connesso al valore dell’agricoltura biologica e sostenibile e alla salvaguardia e tutela dell’ambiente e del territorio. La serata punterà invece alla proiezione di alcuni cortometraggi vincitori sia della tredicesima edizione di Movievalley Fest che delle precedenti, legati al tema della rassegna, realizzati da registi di Buthan, Turchia, Francia, Italia e Ucraina e affrontano il tema del cambiamento climatico in modo diverso, proponendo scenari drammatici, o stagioni perfette così come dovrebbero essere. A seguire il talk show proporrà riflessioni, informazioni, consapevolezze, curiosità grazie agli ospiti. E una installazione artistica proposta in un breve filmato, chiuderà la serata con l’artista Filomena Guzzo. Ospite d’eccezione il due volte David di Donatello Daniele Ciprì, invitato all’evento per offrire il suo intervento.