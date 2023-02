La Caritas ne ha accolti già 87 "Reggiani generosi, hanno donato"

Con l’anniversario odierno, la Caritas traccia un bilancio delle ripercussioni sul territorio per l’accoglienza dei profughi ucraini. Che ha significato, da marzo scorso, aprire le porte a 87 persone, con 34 minori e quattro disabili, grazie alla disponibilità di alloggi delle famiglie legate alle rispettive parrocchie e in alcune canoniche. Circa un terzo di queste accoglienze ha avuto breve durata, un paio di mesi circa, o per il ritorno in patria o per spostamento in altro alloggio. "È però necessario tenere conto di tutto quell’universo di ospitalità ‘sommersa’ e informale che ha coinvolto diverse parrocchie, in particolare quella di San Pellegrino e di Vezzano sul Crostolo, dove sono ancora presenti diverse famiglie sostenute anche dalla comunità parrocchiale", dice la Caritas. Altro elemento di novità è la migrazione di ritorno: se dopo alcuni mesi dallo scoppio della guerra l’evoluzione del conflitto poteva far pensare ad una concentrazione degli eventi bellici in una determinata zona, "in queste settimane si sta registrando una nuova serie di arrivi di persone spesso già conosciute o già accolte nei primi mesi dell’emergenza. Un fenomeno ridotto e ben più gestibile della prima grande ondata". Attualmente, sparse per i centri della provincia, sono 37 le persone accolte.

Parallelamente il sistema delle mense e magazzino Caritas ha dovuto attrezzarsi per rispondere ad un aumento della domanda: nei primi mesi dell’emergenza si è registrato un aumento del 20% dei pacchi alimentari forniti alle famiglie bisognose. "Ci sono due aspetti- spiega il direttore della Caritas reggiana Andrea Gollini- che credo sia importante sottolineare: la grande generosità delle persone e delle comunità della nostra Diocesi, con molte famiglie che hanno aperto le loro case alle persone in difficoltà, e sono convinto che questa esperienza di incontro con l’altro porterà molti frutti in futuro". Un secondo aspetto, "non scontato, è stata la relazione di coordinamento e cooperazione che si è creata fin da subito con le Istituzioni pubbliche". Nel giro di pochi mesi sono stati donati dai reggiani oltre 225.000 euro.