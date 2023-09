’La Carovana Autonomia Urbana’

Mercoledì 13 settembre alle 16 a Reggio arriva ’La Carovana dell’Autonomia Urbana’, il progetto promosso e organizzato in diverse città d’Italia dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, volto a portare un concreto aiuto per migliorare l’autonomia urbana delle persone non vedenti e ipovedenti, grazie a una serie di soluzioni tecnologiche e documentali che l’Uici ha sviluppato con un grande lavoro di ricerca, condotto in collaborazione con prestigiose realtà imprenditoriali e sociali che hanno creduto e si sono affiancate al progetto.

Il progetto per una città smart, accessibile ed inclusiva verrà presentato dalla Sezione Territoriale di Reggio Emilia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti presso la Sala Civica della Polveriera in piazzale Romero 1G.

Nel corso dell’incontro verranno presentati strumenti, soluzioni e pubblicazioni che possono agevolare chi progetta e realizza strutture e servizi, nonché facilitare coloro che dovranno usufruirne per vivere in un ambiente urbano sicuro ed accessibile. Il fine è quello di collaborare insieme a questo importante obiettivo.