La casa degli ultimi rischia la chiusura

di Settimo Baisi

La Casa di Carità Padre Pio di Busana, nata per volontà dell’allora parroco don Trentino Simonazzi il 12 settembre 1978, a quasi mezzo secolo dalla fondazione con calorosa accoglienza delle persone anziane in difficoltà provenienti da tutta la montagna, rischia la la definitiva chiusura perché, si dice, non ci sono più le suore ad occuparsi della gestione. In realtà sono ormai sei anni che le suore se ne sono andate e ad occuparsi degli anziani ospiti giorno e notte, con pernottamento presso la stessa struttura, fino ad oggi sono stati i parroci delle numerose parrocchie degli ex comuni di Ligonchio e Collagna: don Giovanni Caselli e don Giuliano Marzucchi ai quali le popolazioni locali sono molto riconoscenti. Anzi, non manca la collaborazione di volontari pronti a dare una mano ai due sacerdoti, ma il problema vero è quello di una presenza costante, gli anziani non possono restare soli.

Don Giovanni e don Giuliano hanno affrontato con grande impegno e determinazione anche il difficile periodo della pandemia del Covid-19 che anche la Casa di Carità Padre Pio non è rimasta indenne. Oggi, dopo anni di gestione che doveva essere temporanea in attesa di altre soluzioni, forse ritengono conclusa la loro missione disponendo così di maggior tempo da dedicare all’opera pastorale. Pertanto se non si trovano soluzioni, a maggio la Casa di Carità Padre Pio di Busana, voluta dal benemerito don Trentino, chiuderà i battenti. E’ un problema serio che verrà affrontato anche oggi pomeriggio alle 15 nell’incontro vicariale presso la sala parrocchiale di Busana dove saranno presenti tutti i parroci della parrocchie del comune Ventasso e i parrocchiani, allarmati dalla notizia di chiusura della Casa di Carità di Busana. Invitano il Vescovo a trovare qualche suora per dare continuità all’opera che oggi ospita solo 11 anziani, sono gli ultimi con pensioni minime, non certo in grado di pagare 75 euro al giorno se autosufficienti o una retta di oltre 2.000 euro al mese.

Analogo incontro vicariale si è svolto a Pasqua di sei anni fa, giusto il periodo in cui le suore sono state trasferite altrove, lasciando la Casa di Carità di Busana. Allora venne trovata la soluzione per evitare la chiusura ed è quello che sperano anche oggi i cittadini. Molti ricordano come è nata la Casa di Carità Padre Poi di Busana, voluta dal parroco don Trentino Simonnazzi, arrivato da Reggio Emilia in bicicletta durante la guerra con un carico di sale per i suoi nuovi parrocchiani di Busana.

Ricordano anche la collaboratrice suor Nazzarena, alias Albina Menozzi, una santa donna disposta e cedere il suo letto all’ultimo ospite che ha bussato alla porta. Molti ricorderanno anche i primi due ospiti raccolti dalla strada nella Casa della Carità: Luciano Nasi (Paganini), Pietro Manenti (Pietro da Valbona).