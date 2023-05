La Casa della carità di Busana chiude Nove anziani in cerca d’ospitalità

A fine mese chiude definitivamente la Casa della Carità Padre Pio di Busana. La struttura di accoglienza delle persone anziane, realizzata dall’allora parroco di Busana don Trentino Simonazzi e da suor Nazzarena, inaugurata il 15 settembre 1975 alla presenza del vescovo Mons. Baroni, è giunta al termine del suo percorso. Gli ultimi nove ospiti sono alla ricerca di un nuovo rifugio.

La casa ebbe tra i primi ospiti persone persone raccolte per la strada ed ha funzionato molto bene per quasi mezzo secolo. Oggi le cose sono purtroppo cambiate. Cinque anni fa, quando le suore hanno lasciato la Casa di Carità, si sono presi l’incarico di una gestione temporanea, i due parroci della zona limitrofa: don Giuliano e don Giovanni. "Noi abbiamo assunto questo impegno per un lungo periodo per vedere se la Casa poteva andare avanti senza la presenza dei consacrati come è avvenuto in altre Case di Carità, ad esempio a Castellarano e a Cella, – afferma don Giuliano - dove persone laiche si fanno carico della gestione, con eventuali collaboratori, senza la presenza di suore o sacerdoti. Noi purtroppo non siamo riusciti a sviluppare il tessuto del ‘dopo di noi’, non abbiamo trovato in questi anni le persone in grado di gestire la Casa come una famiglia. Un compito non facile che richiede una gestione di comunità, naturalmente con il contributo di collaboratrici e volontari come abbiamo sempre fatto anche noi. Se uno vive in una Casa di Carità si rende conto dell’impegno che non ha orari, è un impegno h24. Sono le condizioni della famiglia".

Nella foto gli ultimi ospiti che a fine mese dovranno lasciare la Casa di Carità di Busana con alla spalle don Giuliano e don Giovanni, i due sacerdoti che per cinque anni li hanno seguiti: Amelia, Maurizio, Lina, Lola, Ernesto, Clemente e Adriana, non presenti Ivano ed Enrico. "Ringrazioi il Signore perché per noi questa è stata un’esperienza positiva, ci dispiace di non aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo dati, ossia di dare continuità alla Casa di Carità, ringraziamo le collaboratrici e i volontaria che si sono alternati per darci un aiuto". L’Amministrazione comunale di Ventasso ha sempre sostenuto in tutti i modi la Casa di Carità di Busana e la conferma della chiusura è accolta con dispiacere perchè rende più povera la montagna. Il sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti: "Accolgo questa notizia con molto dispiacere; si tratta di un servizio fondamentale per questo territorio. Noi abbiamo fatto diversi incontri per cercare di scongiurare questa chiusura. Abbiamo dato un contributo di ventimila euro e abbiamo ribadito che siamo pronti a versare altri contributi. Il problema però non è di tipo economico. I sacerdoti non si sentono di andare avanti per una questione di responsabilità".

Settimo Baisi