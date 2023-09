La Casa della Carità di Correggio in Lutto per Bartoli: Ultimo Saluto

Lutto e preghiera alla Casa della carità di Fosdondo, a Correggio, e alla cooperativa San Giuseppe, per la scomparsa di Maurizio Bartoli (foto), detto Cotica. Aveva 64 anni. Era un personaggio molto conosciuto e amato nella comunità locale: non solo dagli ospiti e dal personale della struttura, ma anche dai visitatori e dai cittadini che avevano avuto modo di frequentare la Casa della carità.

I funerali di Maurizio Bartoli si svolgono oggi, partendo alle 10 dalla casa della carità della frazione correggese, in via San Prospero, per la chiesa parrocchiale di Fosdondo, per la celebrazione della messa. Al termine della funzione religiosa si forma il corteo per raggiungere il vicino cimitero, per la tumulazione del feretro.

Numerosi i messaggi di cordoglio, affidati anche ai social. C’è chi ricorda Maurizio per il suo sorriso, per il suo modo di affrontare la vita, giorno per giorno. "Maurizio, lasci un grande vuoto", uno dei messaggi. E c’è chi lo ricorda pure per le sue richieste di sigarette, sempre in modo gentile e garbato. "Grazie Mauri per avermi dato l’onore di conoscerti", scrive uno dei suoi tanti amici.