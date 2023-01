La Casa della carità resta orfana di suor Paola

Vasto cordoglio a Novellara per la scomparsa di suor Paola Pelloni, responsabile della Casa della Carità di Novellara, vinta a soli 56 anni da una malattia che era stata diagnosticata un paio d’anni fa.

Nonostante i problemi di salute, suor Paola era sempre rimasta vicina agli ospiti della struttura, cercando di non fare mai mancare il supporto e l’assistenza alle persone bisognose. Faceva parte della congregazione delle Carmelitane minori della carità, caratterizzate da uno straordinario spirito di servizio: le prime ad alzarsi il mattino e le ultime a ritirarsi la sera, garantendo così la massima assistenza agli ospiti.

Suor Paola era originaria di Carpi e da poco più di cinque anni era impegnata alla Casa della carità di Novellara, svolgendo attività di coordinamento, come Superiora. Nell’ottobre del 2012 a Reggio erano stati emessi i voti perpetui di suor Paola, al termine di un cammino nella Congregazione mariana delle Case della carità. Negli anni scorsi erano deceduti i genitori. Lascia un fratello, una sorella e altri parenti. I funerali, presieduti dal parroco don Giordano Goccini, sono fissati per domattina alle 10 nella chiesa parrocchiale Collegiata di Santo Stefano. Dopo la messa previsto il trasferimento al cimitero di Carpi, per la tumulazione nella tomba di famiglia.