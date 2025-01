"La Casa della comunità non poteva sorgere altrove"

"La Casa della Comunità, finanziata nel 2021, si inserisce coerentemente nella programmata visione del paese. La sua dislocazione lontana dall’edificio che accoglierà i servizi sociali e dall’ambulatorio del servizio di Pediatria di base sarebbe stata una scelta senza senso".

Il sindaco Paolo Fuccio e il gruppo di maggioranza, a San Martino in Rio, rispondono alle polemiche dei consiglieri di opposizione di Alleanza Civica in merito alle scelte sulla localizzazione di alcune strutture pubbliche del paese.

"Le indicazioni vincolanti del Pnrr e gli atti della Regione – aggiungono dal municipio – non ammettevano una ristrutturazione, quanto invece una nuova costruzione o un ampliamento di un edificio esistente con una uguale o simile destinazione. Non capiamo, quindi, le critiche del centrodestra che disegnano un paese con servizi sparsi collocati a caso in giro per le vie del paese. Siamo ovviamente consapevoli che dovremo trovare una soluzione qualora si verifichino problemi di viabilità legati ai parcheggi. Esistono già delle ipotesi, che sperimenteremo. Ma noi lavoriamo tutti i giorni per un paese ordinato, vivace e in salute. Nel 2008 l’allora maggioranza di centrosinistra, nel cui solco oggi continuiamo ad operare, aveva previsto che il futuro e lo sviluppo del nostro paese si sarebbero fondati attorno a dei poli: quello culturale nella Rocca, quello sportivo in via Mondiali dell’82, quello scolastico-educativo circondato nella grande macchia verde che va da Piazza dell’Acqua fino a Via del Corno, quello sociosanitario in via Rivone. La scelta sulla localizzazione del nuovo presidio sociosanitario non poteva che essere quella attuata: per un motivo politico-amministrativo e, qualora non fosse sufficiente, per un motivo tecnico-burocratico".

E concludono: "L’approvazione dell’esercizio di bilancio per il 2025 non alza le tasse di un centesimo, mantiene i conti in ordine, conferma la vastità dei servizi alla persona, dall’assistenza all’educazione e allo sport senza alcuna restrizione. È stato un lavoro difficile perché il Governo ha diminuito i contributi diretti ai Comuni per 4,5 miliardi. Su questa scelta del Governo da loro sostenuto, invece, neppure una parola?".

a.le.