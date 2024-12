La Casa della Comunità sarà presto operativa

Dovrebbe essere presto operativa la nuova Casa della Comunità a Castelnovo Sotto, in via della Conciliazione, dopo i lavori di profonda riqualificazione e ristrutturazione dell’ex ospedale del paese, che a lungo era stato usato come sede dei poliambulatori dell’Azienda Usl. Di recente la ormai imminente apertura della struttura è stata confermata in alcuni incontri con le realtà del volontariato locale, in particolare l’associazione Avd, che si occupa di assistenza domiciliare sul territorio, nata a Castelnovo Sotto ma attiva su vasta scala a livello provinciale. Ci sono comunque ritardi nel completamento dell’intervento: l’apertura della struttura era inizialmente prevista per fine 2023, poi per settembre- ottobre 2024. Ma ora si parla di una possibile attivazione per la fine di questo mese o al massimo a inizio 2025.

La Casa della comunità è destinata a essere adibita a Casa della salute, in cui troveranno posto anche degli spazi destinati all’associazione Avd, che ora ha una sede all’ospedale Spallanzani, a Reggio, ma che opera pure nell’area della Bassa. L’intervento più significativo alla Casa della comunità, dal punto di vista dell’investimento economico, riguarda l’adeguamento antisismico dell’edificio. Al suo interno, una volta operativo, sono previsti uffici Cup e Saub, la sede degli assistenti sociali, ambulatori polispecialistici ma anche quelli dei medici di base e dei pediatri di libera scelta. Per quanto riguarda i costi, si è passati da un milione e 600 mila euro a un costo aggiornato arrivato a due milioni e 200 mila euro.

Antonio Lecci