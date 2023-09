La casa della droga. Duemila euro in contanti cocaina e marijuana. Arrestati due fratelli

A casa avevano tutto quello che serviva per mandare avanti la loro ‘attività di famiglia’: 6 etti di cocaina, 2 etti e mezzo di marjuana, una quindicina di grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi e, non ultimi, circa 2mila euro in contanti.

È quanto sequestrato dai carabinieri durante una perquisizione in un immobile cittadino, occupato da due fratelli domenicani. Il via vai continuo da e per casa loro aveva già sospettato le forze dell’ordine, che sono intervenute poco meno di due settimane fa. Entrambi i fratelli sono stati arrestati: uno, 34 anni, è stato fermato subito perché si trovava in casa al momento della perquisizione; l’altro, 36 anni, è stato rintracciato nei giorni successivi e anche per lui, mercoledì pomeriggio, è partita la custodia cautelare in carcere.

La perquisizione dei militari è avvenuta la mattina del 3 settembre scorso, alla luce di quanto emerso nei monitoraggi sul sospetto andirivieni dei soggetti che frequentavano quella casa. In quella che di fatto era una ex stalla, adibita a garage e occupata dal fratello minore, i carabinieri hanno trovato una cassetta di sicurezza metallica contenente una ventina di grammi di marjuana, 90 grammi di cocaina, sostanza da taglio, un bilancino di precisione, ritagli in cellophane per il confezionamento delle dosi e oltre 350 euro in contanti.

Nel piano mansardato invece, ‘residenza’ invece dell’altro fratello, sono stati sequestrati circa 40 di grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

La vera cassaforte, per così dire, l’avevano però nascosta sotto la vasca idromassaggio, che si trovava sullo stesso piano: circa 1.500 euro in contanti. Altri 480 grammi di cocaina, 230 grammi circa di marjuana, 13 grammi di hascisc e due bilancini di precisione sono stati rinvenuti nel garage e al secondo piano, che al momento era in ristrutturazione. Il fratello di 36 anni in un primo momento è stato denunciato e poi anche lui arrestato per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.