La casa della Reggiana prende forma "Modello Real Madrid e Milanello"

di Daniele Petrone La Reggiana svela il cantiere di quella che sarà una sorta di cittadella granata. Sul modello Milan e Real Madrid. Sì perché l’azienda Rappo di Varese, incaricata di eseguire i lavori per la rigenerazione del complesso sportivo di via Agosti, ha realizzato sia il centro di Milanello sia quello dei cosiddetti Galacticos. Il club ieri mattina ha aperto le porte alla stampa attraverso la quale raccontare ai tifosi e alla città il progetto reso possibile dopo che il Comune ha ottenuto l’usufrutto per 25 anni dalla Curia proprietaria degli undici campi e dell’area; passati poi ora in mano alla Reggiana grazie ad una convenzione della durata di 24 anni stipulata col municipio (a cui verrà versato un canone annuo di 68mila euro). Una formula che – assicurano istituzioni e società – "è un unicum nel panorama calcistico professionistico". Un tour guidato dal direttore dei lavori, l’architetto Giovanni Gherpelli e dal dirigente comunale Ermes Torreggiani – che si è snodato soprattutto attraverso gli spogliatoi che sorgeranno su un’area di 850 metri quadri in via Mogadiscio; a fare da base per il nuovo prefabbricato, la speciale aula bunker utilizzata nel processo Aemilia contro la ’ndrangheta in tribunale a Reggio. Qui...