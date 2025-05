La Casa Museo di Antonio Ligabue ospita Dayse Rodriguez

Aperta alla Casa Museo Antonio Ligabue, in via Giardino a Gualtieri, la mostra della pittrice brasiliana Dayse Rodriguez, appassionata di psicologia e criminologia, tanto da essere molto attratta dalla figura di un artista come Antonio Ligabue. Le opere in mostra risentono proprio di questo interesse: l’arte della Rodriguez trasmette un impatto emotivo immediato per la sua capacità di creare una continua tensione fra il visibile e l’invisibile. Non casuale il titolo della mostra "Il visibile A/traverso l’invisibile". Fra la selezione di suoi dipinti storici, Dayse inserisce proprio per questa mostra due dipinti dedicati a Tony Ligabue. Numerose le esposizioni internazionali a cui ha partecipato: Parigi (Galerie Etienne), New York (Thomas Charles Gallery), Istanbul e Venezia (Palazzo delle Prigioni). Numerosi anche i riconoscimenti, tra cui il premio Biennale per le arti visive "Leone dei Dogi" (2013) e il riconoscimento "Arts et Livres" alla Sorbona di Parigi(2024). La mostra è aperta fino al 6 giugno.