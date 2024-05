La Casa Museo di Elena Guastalla. Domani l’apertura al pubblico

Apre al pubblico un luogo di arte poco conosciuto, di grande interesse. Si tratta della Casa Museo di Elena Guastalla, in via Pieve a Guastalla, che apre i battenti domani, permettendo di ammirare i grandi murales alle pareti, quadri, pezzi d’arte di grande rilevanza, legati alla compianta artista conosciuta a livello internazionale. La Casa Museo non sarà solo un’esposizione di dipinti di grandi dimensioni ma anche una piccola grande esperienza sensoriale per conoscere le mille sfumature di Elena Guastalla e l’indomabile forza della natura, protagonista della sua vita di donna e di artista, libera, grintosa e vibrante. Inaugurazione domani alle 16, iniziativa curata da Marialberta Spaggiari col fratello Carlo, figli di Elena. L’evento è aperto a tutti gli amanti dell’arte e della natura. Libero accesso al giardino, mentre la visita della Casa Museo solo su prenotazione (347-7154948). Il giardino diventa una esposizione diffusa dove gli animali dipinti sono insieme una fantasmagorica epifania di colori ed emozioni per portare i visitatori nella dimensione assoluta della bellezza del Creato.