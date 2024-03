La Casalgrande Padana dona mille euro a ’Nondasola’

Una donazione di mille euro dall’azienda Casalgrande Padana per sostenere le attività promosse dall’associazione ‘Nondasola’ di Reggio. L’offerta è stata erogata in questi giorni per la festa della donna, celebrata venerdì 8 marzo. "Come ormai da prassi consolidata negli anni, in occasione dell’otto marzo, la direzione aziendale di Casalgrande Padana ho dato disposizioni per devolvere un contributo di mille euro a favore dell’associazione ‘Nondasola’ di Reggio – dicono i promotori dell’iniziativa benefica –. L’associazione si pone come obiettivo quello di cambiare la cultura che legittima e giustifica la violenza alle donne costruendo una nuova dimensione del rapporto fra i sessi, valorizzando la forza, l’autonomia, la soggettività femminile anche attraverso la costruzione di forme e luoghi di solidarietà fra donne di diversa provenienza, nazionalità, cultura".

Un importante aiuto all’associazione reggiana è stato dunque elargito dalla nota azienda del comprensorio ceramico reggiano che nel passato aveva già aiutato ‘Nondasola’.

m. b.