Giuseppe Tassi
CronacaLa caserma si potenzia. Raddoppia il personale
19 ago 2025
ANTONIO LECCI
La caserma si potenzia. Raddoppia il personale

L’organico dell’Arma passerà da quattro a otto operatori attivi entro il 2026. Il sindaco Zani: "Un dato positivo, che porterà a un aumento dei controlli".

Sopra: la caserma di Cadelbosco; sotto: il sindaco Marino Zani

Per approfondire:

Si potenzia la caserma dei carabinieri di Cadelbosco Sopra. Si rinforza l’organico alla sede dell’Arma del paese, coi quattro operatori attivi fino a tempi recenti che passano a otto entro fine dell’anno e inizio del 2026. Dunque, un vero e proprio raddoppio di personale, che permetterà di potenziare i servizi di sorveglianza sul territorio locale, ma anche di garantire una maggiore disponibilità per i servizi d’ufficio, in particolare per la raccolta delle varie denunce e segnalazioni che arrivano direttamente dai cittadini.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Marino Zani: "E’ certamente un dato positivo, che porta a un aumento dei controlli per la sicurezza nel nostro paese. Anche perché la caserma di Cadelbosco Sopra è un punto di riferimento pure per cittadino che abitano già in territorio di Reggio, ma che essendo al confine con noi, per comodità, preferiscono sporgere querele o presentare segnalazioni nella sede dell’Arma del nostro paese, impegnando ulteriormente il personale in servizio negli uffici. Con il potenziamento dell’organico si potranno inoltre garantire più pattuglie al giorno a vigilare sul territorio. Come amministrazione comunale crediamo che sia una scelta importante, che accogliamo con grande soddisfazione".

Il territorio comunale di Cadelbosco Sopra è molto vasto, estendendosi dal confine con la città capoluogo (a Villa Sesso) per raggiungere l’area a nord, al ponte sul Crostolo di Santa Vittoria di Gualtieri, con importanti frazioni come Cadelbosco Sotto, Villa Argine e Villa Seta e una fitta rete stradale.

Antonio Lecci

