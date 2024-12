La Casetta in sostegno al Grade

Con delibera unanime del consiglio, il Circolo Arci “La Casetta-Nuovo Gramsci” – che ha sede al Campo di Marte, in via Benedetto Cellini – ha deciso di donare l’introito della stagione estiva maturato dalla vendita del gnocco fritto collegato alle attività musicali alla Fondazione Grade Onlus: un assegno del valore di 5mila euro. "Grazie all’impegno dei volontari e all’attiva collaborazione dei gestori del bar – afferma Erio Codeluppi, tesoriere del circolo e presidente uscente del circolo – le serate musicali estive che hanno animato il Campo di Marte hanno fatto si di ottenere un risultato che con piacere ci da la possibilità di contribuire ad una realtà fondamentale per il nostro territorio e non solo".

Da parte di tutti volontari grande convinzione nel sostegno dell’iniziativa, convinti dell’importanza di contribuire ai progetti del Grade, che includono l’ampliamento del reparto di Ematologia del Core e il potenziamento delle cure innovative per i pazienti".