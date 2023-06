La ’Casina dei bimbi’ dà l’esempio Regalati giochi alla neuropsichiatria infantile

Giocando i piccoli pazienti guariscono meglio e la degenza in ospedale diventa più leggera. Ne è convinta la onlus reggiana "Casina dei Bimbi", presieduta da Claudia Nasi, che ha donato giochi e libri alla neuropsichiatria infantile di Montecchio. La onlus intrattiene fratelli e sorelle che, per esigenze familiari, si trovano ad attendere i congiunti; ha ideato gadget per l’impegno durante le cura; ora ha donato alla Npi giochi, libri e materiale che - come spiega il direttore Valentina Ucchino - dà supporto all’attività che medici e terapisti.