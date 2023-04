La cattedrale si tinge di granata Cori, abbracci e bandieroni

di Giuseppe Marotta

In città la gioia di circa 450 tifosi granata, che negli ultimi due anni non trovava vie di fuga, è sfociata in piazza Prampolini, dalle 20,30 alle 22. Basta delusioni. È tutto vero: la cara e "vecchia Regia" è in Serie B. Un’esultanza senza freni, una voglia di far festa che era da tempo che voleva appropriarsi delle vie di questa città.

Poco prima delle 20,30 il corteo di tifosi, che intonavano cori sia d’amore per la Reggiana, sia di sfottò verso i vicini (Parma su tutti, ma anche Modena e Sassuolo, nessuno risparmiato…), si è spostato proprio verso piazza Prampolini, dopo essersi radunato di fronte al teatro Valli. Con la Cattedrale sullo sfondo, illuminata a giorno, la festa ha avuto il culmine: la folla in estasi si è messa in cerchio, facendo da cornice ai fumogeni granata (e a qualche botto).

Si è perso il conto del numero di bandiere presenti: quelle coi loghi della Regia più vecchi erano tenuti dai più grandi, mentre le bandiere più moderne e meno rovinate erano impugnate con fierezza da tantissimi piccoli tifosi, scatenati e inarrestabili.

Ne sa qualcosa Denis Chiesa, difensore (fuori lista) 21enne della Reggiana, che si è goduto la festa con amici ed è stato preso d’assalto dai baby supporters: "Meraviglioso, sono davvero contento. Ho giocato poco (una presenza in campionato e una in Coppa Italia di Serie C, ndr), ma la felicità è enorme". Post partita ha sentito subito i compagni, gli eroi di Olbia: "Sì, ci tenevo a gioire con loro, erano veramente felici ed è stato emozionante sentire al telefono la festa".

Intorno alle 21 il punto più alto dell’esultanza nella piazza; il coro più gettonato è scontato: "E tanto già lo so, che l’anno prossimo gioco di sabato".

Tutti abbracciati, con decine e decine di bandiere al vento. Non mancano mille riferimenti a Parma, rivale di una vita che, salvo promozione in A dei crociati, l’anno prossimo darà vita al derby più sentito. La festa è contagiosa: dominava il granata, ma ai margini della piazza tanti curiosi "in borghese" si sono fermati a filmare la festa, sorridendo per le emozioni altrui. Ora c’è spazio solo per festeggiare, e c’è chi ha provato a mettersi avanti: "A che ora arriva la Reggiana?". Rimanendo deluso nell’apprendere che atterrerà in Emilia solo oggi. Verso le 22 la folla ha iniziato a diventare meno compatta: chi è andato a passeggiare con maglie di Kabashi e Cremonesi in bella vista, chi ha raggiunto amici al bar. Una cosa in comune l’avevano tutti: un sorriso grande così. Grande come una gigante "B".