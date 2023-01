La cattiveria fa ridere Ecco la comicità irriverente

Una rassegna tutta da ridere. Torna, infatti, al Fuori Orario di Taneto la comicità irriverente della stand up comedy, il fenomeno che sta spopolando in televisione e nei club.

Si partirà mercoledì 25 gennaio con Giorgia Fumo (apertura porte ore 20, inizio spettacolo 21,30). Il suo live Vita Bassa è una fotografia disincantata della sua generazione. Nel 2020 i più anziani fra i Millennial hanno compiuto 40 anni.

Il rumeno di Transilvania Horea Sas l’8 febbraio porta in scena uno spettacolo che racconta l’esperienza di crescere come giovane immigrato di prima generazione in provincia, crescere in una famiglia proletaria e poi tentare di sopravvivere da aspirante comico squattrinato.

Classe 1983 Yoko Yamada il 22 febbraio porterà sul palco, con uno stile nuovo e una narrazione esilarante, la sua battaglia per trovare un equilibrio nella quotidianità a Venezia, tra equivoci e contraddizioni, con un padre giapponese e una madre bresciana.

Gianluca Merlino è atteso a Taneto il 22 marzo. 29 anni, mezzo marocchino, mezzo siciliano, mezzo mestrino, mezzo padovano, nei suoi monologhi affronta le tematiche del razzismo e delle scelte di vita sbagliate. Il 12 aprile Fuori Stand Up ospiterà Clara Campi che ha cominciato la sua carriera in piedi davanti a un microfono negli Stati Uniti ispirandosi a George Carlin uno tra i più grandi monologhisti comici di sempre.

Debora Villa il 3 maggio chiuderà la rassegna.Volto noto di "Camera cafè", "Le Iene", "Zelig" e "Colorado", farà sorridere con gag e battute che mostrano come l’uomo sia razionale e pragmatico, la donna emotiva e sentimentale. Il messaggio è che, per star bene assieme, è necessario imparare a riconoscere e apprezzare le diversità del proprio partner.