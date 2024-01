La cattura di Messina Denaro . I misteri raccontati agli studenti

Era il 16 gennaio 2023 quando Matteo Messina Denaro, l’ultimo mafioso stragista ancora in libertà, uno dei criminali più ricercati al mondo, veniva arrestato. Domani, a un anno esatto da quando il boss finì in manette, il giornalista Salvo Palazzolo verrà a Reggio per presentare il suo libro ‘La cattura’. I misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia’ (Feltrinelli), scritto insieme a Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo. Palazzolo, che da trent’anni racconta dalla Sicilia le trasformazioni di Cosa nostra dopo le stragi del 1992, sarà domani mattina ospite di Confcooperative: si tratta di un’iniziativa promossa nell’ambito della 13ª edizione del Festival ‘Noicontrole mafie’, promosso dalla Provincia con i Comuni reggiani e il sostegno della Regione.

Dalle 11.30 alle 12.50, davanti agli studenti del liceo Chierici, Palazzolo sarà intervistato dalla giornalista del Carlino Alessandra Codeluppi: un’occasione non solo per tratteggiare la sua figura, ma anche per riflettere sui nuovi assetti del fenomeno mafioso.

Alla sera, alle 21, Palazzolo si sposterà a Brescello (sala Prampolini): dopo il saluto del sindaco Carlo Fiumicino, dialogherà con il giornalista Jacopo Della Porta. Mercoledì, alle 10, Palazzolo sarà ospite a Rivalta nell’istituto Levi-Tricolore: davanti ai ragazzi, l’incontro sarà condotto da Rosa Frammartino, dello staff scientifico del Festival della legalità.