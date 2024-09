La "cena in rosso" all’ex Maki Pub. Il ricavato andrà a favore dell’Avis

È previsto un evento benefico, sabato prossimo dalle 19 negli spazi dell’ex Maki Pub di via Boiardo, a Bagnolo, organizzato dalla locale sezione dell’Avis. Si tratta della "Cena in rosso", ovvero una serata per ritrovarsi, per conoscersi e per effettuare pure la consegna dei premi e dei riconoscimenti ai donatori benemeriti bagnolesi, iscritti a un gruppo che risulta essere molto attivo anche al di fuori della classiche operazioni di raccolta di sangue e plasma. Gli organizzatori chiedono ai partecipanti di arrivare all’evento rigorosamente vestiti di rosso. Il menù della serata, al costo di dieci euro per ogni partecipante, prevede una cena con antipasti, cous cous, tigelle, gnocco fritto con salumi vari, oltre a vino e acqua come bevande. La serata benefica a favore dell’Avis è animata dalla musica de "I Daff". Per informazioni e prenotazioni: tel. 331-4028363.