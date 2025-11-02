La cena per la Colonia Mici: "Aiutiamo i gatti della zona"

Una cena di solidarietà per aiutare gli amici felini. Per questo motivo, nei giorni scorsi, un’ottantina di persone si sono riunite a favore della Colonia Mici di Guastalla, associazione che ormai da tempo si occupa di assistenza e cura di gatti randagi sul territorio locale, garantendo anche il contrasto alla diffusione di malattie. Un gruppo di recente riconosciuto dal Comune come associazione, che ha stipulato un accordo che prevede anche l’erogazione di contributi per svolgere l’attività.

Non si tratta solo di fornire cibo ai gatti riuniti nelle colonie, ma anche di prestare loro adeguata assistenza, cure veterinarie, fino alle operazioni di sterilizzazione e vaccinazione, utili a regolamentare il numero di questi animali ed evitare che la loro presenza possa diventare fastidiosa e disagevole per i quartieri in cui si trovano le colonie.

Per questo è stata organizzata una cena, ospitata nel salone del centro sociale Primo Maggio di Guastalla, con tanto di musica dal vivo con il gruppo N’Euro e i Montana, banchetti espositivi con oggetti in tema col mondo felino, fino a una sottoscrizione a premi, sempre per raccolta fondi per le Colonie feline. Grande soddisfazione per gli organizzatori: "La serata è pienamente riuscita – confermano Francesca Villa e Fiorella Cipolletti, tra i coordinatori del gruppo – con tante persone che hanno aderito alla nostra iniziativa".

L’associazione è anche impegnata nelle raccolte alimentari per i gatti assistiti davanti a punti vendita specializzati.

Antonio Lecci