La cerimonia in ricordo del partigiano. Antionio Pergreffi

In occasione dell’80° anniversario della rappresaglia in cui perse la vita Antonio Pergreffi Franchini, detto Geppe, il Comune di Rio Saliceto nei giorni scorsi ha voluto rendere omaggio alla memoria del concittadino e partigiano, caduto per la libertà. L’assessore comunale Nicoletta Manca, insieme ai rappresentanti dell’Anpi di Rio Saliceto e ad alcuni ragazzi del Centro giovani del paese, si è recata presso il cippo dedicato al partigiano Geppe, per un momento di raccoglimento e memoria.

"Ricordare significa costruire consapevolezza, tramandare valori, difendere ogni giorno i principi di libertà e giustizia per cui Geppe ha dato la vita", ha sottolineato l’assessore Manca durante la breve cerimonia. Intanto, si sta ultimando l’allestimento della manifestazione del 25 Aprile, che a Rio Saliceto prevede anche l’esposizione della Carovana dei Pacifici realizzata dalle scuole locali, dalla ludoteca e dal Centro giovani, oltre a vari spettacoli nel pomeriggio e in serata con il concerto del coro e scuola di musica Soleluna, dei "Nonsiamomicagliamericani" oltre a un dj set in piazza Carducci, in centro storico.