La cerimonia per Palatucci ’giusto tra le nazioni’

Una commemorazione per ricordare Giovanni Palatucci, il funzionario di pubblica sicurezza che riuscì a salvare la vita di numerosi ebrei durante la seconda guerra mondiale, prima di finire i suoi giorni in un campo di concentramento nazista. Ieri la figura di Palatucci è stata ricordata anche a Reggio, dove la sala principale della questura è a lui intitolata. Presenti le autorità cittadine, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, studenti di due classi degli istituti "Leonardo Da Vinci" e "Marco Emilio Lepido". La cerimonia è iniziata con la posa della corona commemorativa al parco Santa Maria, alla stele davanti all’albero piantumato in ricordo di Palatucci, seguita da un momento di preghiera alla presenza del cappellano della polizia. È poi intervenuto lo storico Massimo Storchi di Istoreco, delineando la figura del Questore di Fiume nel contesto storico in cui aveva vissuto. A conclusione della iniziativa, in collaborazione con il conservatorio musicale Peri-Merulo, sono stati eseguiti brani musicali tratti dalla colonna sonora Schindler’s list e, dalla tradizione Klezmer, brano iconico della cultura musicale ebraica. Un momento che il questore Giuseppe Maggese ha voluto per ricordare, anche alle nuove generazioni, l’impegno per la giustizia di Palatucci, giovane funzionario di pubblica sicurezza che nel 1937 fu assegnato alla questura di Fiume come responsabile dell’ufficio stranieri. Malgrado rivestisse solo la qualifica di Commissario, dopo i tragici eventi successivi all’8 settembre del 1943 divenne Questore reggente e creò una "rete" di supporto, grazie alla quale riuscì a salvare molti ebrei.